İstanbul Valiliğinden 1 Mayıs kararı! Taksim'de kutlanmayacak

1 Mayıs yaklaşırken, Taksim'de bu sene kutlama yapılıp yapılmayacağı da merak konusu oldu. Bazı sendikalar, Taksim'de kutlama yapmak istediklerini belirtse de İstanbul Valisi Davut Gül, bu yıl da Taksim'in 1 Mayıs kutlamalarına kapatılacağını duyurdu.

Vali Gül, konuyla ilgili, "Biliyorsunuz 1 Mayıs, 2012 yılından itibaren Taksim'de kutlanmıyor. Dolayısıyla da Taksim bu anlamda sadece 1 Mayıs değil, bu tür etkinliklerin tamamına kapalı" ifadelerini kullandı.

Başta DİSK ve KESK olmak üzere Taksim için talepte bulunan herkesle konuştuklarını ve kutlamaların bu sene Taksim'de olmayacağını sendikalara izah ettiklerini anlatan Gül, şunları söyledi:

"İstanbul'un herhangi bir yerinde uygun gördükleri bir yerde karar verirlerse de bunun coşku içinde, günün anlamına uygun, demokrasi şenliği şeklinde kutlanması için üzerimize düşeni yapacağımızı söyledik. Kendi aralarında istişare ediyorlar. İnşallah her sene olduğu gibi bu sene de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olarak, emekçilerimizin bayramı olarak İstanbul'da İstanbul'umuza yakışır bir şekilde coşku içinde kutlanır."

SENDİKALAR BAŞKA BİR ALANA KARAR VERECEK

Olayın taraflarıyla iki kez görüştüklerini kaydeden Gül, kutlama yerinin bu hafta içinde netleşeceğini ifade ederek, "O alanın neresi olacağına karar verip bizden talep edecekler. Biz de güvenlik tedbirleri başta olmak üzere bütün lojistiğini ve ne gerekiyorsa üzerimize düşeni yapacağız" diye konuştu.

CHP'DEN TEPKİ GELDİ

Cumhuriyet Halk Partisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Vali Gül'ün açıklaması sonrası yazılı bir açıklama yayınladı. Taşçıer açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"1 Mayıs, Emek ve Dayanışma Günü’ne 1 hafta gibi bir süre kaldı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının tüm ülkede kutlandığı, yani “egemenliğin, kayıtsız şartsız milletimize” verildiği böylesi değerli bir günde; Taksim Meydanı’nın sendikalara, siyasi partilere ve emekçilere yasaklandığı kararı açıklandı. Üstelik Anayasa Mahkemesi’nin “Taksim Meydanı, ülkemizin ortak hafızasıdır” kararıyla, Taksim Meydanı yasağını Anayasa’ya aykırı bulmasına rağmen böylesi bir karar alınıyor. Bu yasağın mesajlarını son birkaç gündür almaya başlamıştık. Önce her sene toplanması gereken Çalışma Meclisi’nin 1 Mayıs’a denk getirilmeye çalışılması, dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın Taksim Meydanı ile ilgili yapmış olduğu küçümseyici ve toplumsal hafızamıza hakaret eden açıklamasıyla; Taksim Meydanı’nın 1 Mayıs’a hukuksuzca kapatılacağını biliyorduk."