İstanbul'da baraj doluluk oranları ne durumda? İSKİ 19 Eylül Salı güncel verileri açıkladı!

On milyonlarca insanın yaşadığı megakent İstanbul'da, kente su sağlayan barajlardaki doluluk miktarları kritik bir öneme sahip. Kullanıcıların sosyal medyada en çok takip ettiği haberlerin başında ve internette en çok araştırdığı konuların başında ise İstanbul baraj doluluk oranları geliyor.

İSTANBUL'DA BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

2023 yılında mevsimsel yağışların oldukça düşük olması Türkiye'de kuraklık sorununun ortaya çıkmasına neden oldu. Yağışlardaki miktarın az olması ve kuraklık sorunu da yurt genelindeki barajlarda doluluk oranlarının düşüşüne neden oluyor.

Türkiye'nin en kalabalık kenti olan İstanbul'da da su kaynakları oldukça önem arz ediyor. Yaz aylarında ve kurak dönemlerde barajların doluluğundaki azalma daha belirgin hale geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), megakentteki su miktarı ve yaşanan ekstrem durumlarla ilgili sıklıkla vatandaşları bilgilendirici açıklamalar yapıyor.

Vatandaşlar da 'İstanbul'da baraj doluluk oranları ne kadar? İstanbul'da su miktarı azaldı mı? Arttı mı? İSKİ İstanbul baraj doluluk açıklaması' şeklindeki sorgulamalarıyla arama motorlarında konuyla ilgili bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

İSKİ 19 EYLÜL SALI İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ, 19 Eylül Salı gününe ait İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarıyla ilgil güncel verileri paylaştı. Buna göre İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 24,97 olarak hesaplandı.

İSKİ, internet sitesinde yer alan tabloda her bir barajdaki doluluk oranlarını da ayrı ayrı kamuoyuyla paylaştı. İSKİ'nin paylaştığı verilere göre, Pabuçdere Barajı, Büyükçekmece Barajı ve Kazandere Barajı'ndaki su doluluk oranlarının yüzde 10'un altına düşerek kritik seviyeye indiği görülüyor. Doluluk oranlarının en yüksek olduğu barajlar ise yüzde 63 ile Ömerli ve yüzde 44 ile Darlık olarak ön plana çıkıyor. Alibey, Elmalı, Istrancalar, Sazlıdere ve Terkos barajlarındaki güncel doluluk oranlarını aşağıda bulabilirsiniz.

ALİBEY BARAJI: % 13

BÜYÜKÇEKMECE BARAJI: % 9

DARLIK BARAJI: % 44

ELMALI BARAJI: % 20

ISTRANCALAR BARAJI: % 19

KAZANDERE BARAJI: % 9

ÖMERLİ BARAJI: % 63

PABUÇDERE BARAJI: % 4

SAZLIDERE BARAJI: % 14

TERKOS BARAJI: % 16