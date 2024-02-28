İstanbul'da FETÖ operasyonu! 7 zanlı yakalandı

İstanbul'da FETÖ'nün aktif yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Megakentte 12 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, 7 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da FETÖ operasyonu! 7 zanlı yakalandı
Editör: Yasin Kerim Aşan

Yurt genelinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) faaliyetlerinin önlenmesi için güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak milyonlarca insanın yaşadığı megakent İstanbul'da önemli bir operasyona imza atıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı, "gaybubet evi" olarak nitelendirilen hücre evlerinde saklanan ve aktif yapılanma içerisinde olanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalarda, zanlıların sahte kimlik kullanan ve daha önce ikamet ettikleri yerlerden taşınarak çok göz önünde olmayan sakin yerlerde yalan beyanlarla örgütle ilgili hakkında adli işlem olmayanların adına ev kiraladıklarını tespit eden ekipler, ayrıca şüphelilerin bu evlerde deşifre olmamak için gruplar halinde hayatın olağan akışına uygun yaşadıklarını belirledi. Şüphelilerin kullandıkları telefon hatlarını başka hatlara yönlendirdikleri de ortaya çıkarıldı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler tarafından kentteki 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında daha önce kamu kuruluşlarından ihraç olanların da yer aldığı 7 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Göçmen kaçakçılarına yönelik “KALKAN-13” operasyonlarıGöçmen kaçakçılarına yönelik “KALKAN-13” operasyonlarıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# istanbul # fetö # operasyon # son dakika
Çok Okunanlar
Zonguldak'ta maden ocağında kaza!
Zonguldak'ta maden ocağında kaza!
Bekar insanlar mı daha mutlu? Evliler mi?
Bekar insanlar mı daha mutlu? Evliler mi?
Kafes-46 operasyonunda yakalanan şüphelilerden 14'ü tutuklandı
Kafes-46 operasyonunda yakalanan şüphelilerden 14'ü tutuklandı
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
Hükümet sıcak para arayışında! Cevdet Yılmaz İngiltere'de yatırımcılarla buluştu
Hükümet sıcak para arayışında! Cevdet Yılmaz İngiltere'de yatırımcılarla buluştu
Öne Çıkanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da miting yapıyor! #Canlı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da miting yapıyor! #Canlı Her derde deva sirke anası nedir? Hipokrat yüzyıllar önce önermiş! Her derde deva sirke anası nedir? Hipokrat yüzyıllar önce önermiş!