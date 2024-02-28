İstanbul'da FETÖ operasyonu! 7 zanlı yakalandı

Yurt genelinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) faaliyetlerinin önlenmesi için güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak milyonlarca insanın yaşadığı megakent İstanbul'da önemli bir operasyona imza atıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı, "gaybubet evi" olarak nitelendirilen hücre evlerinde saklanan ve aktif yapılanma içerisinde olanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalarda, zanlıların sahte kimlik kullanan ve daha önce ikamet ettikleri yerlerden taşınarak çok göz önünde olmayan sakin yerlerde yalan beyanlarla örgütle ilgili hakkında adli işlem olmayanların adına ev kiraladıklarını tespit eden ekipler, ayrıca şüphelilerin bu evlerde deşifre olmamak için gruplar halinde hayatın olağan akışına uygun yaşadıklarını belirledi. Şüphelilerin kullandıkları telefon hatlarını başka hatlara yönlendirdikleri de ortaya çıkarıldı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler tarafından kentteki 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında daha önce kamu kuruluşlarından ihraç olanların da yer aldığı 7 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.