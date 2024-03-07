İstanbul'da metro arızası! Metro İstanbul'dan açıklama geldi

Milyonlarca vatandaşın yaşadığı İstanbul'da, sabahın erken saatlerinde Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'nda teknik arıza yaşandı. Çok sayıda insanın kullandığı metro hattındaki arıza istasyonlarda yoğunluk oluşmasına neden oldu.

Pek çok istasyonda turnikelerin önüne bant çekilirken güvenlik görevlileri metroya binmek isteyen yolcuları otobüslere yönlendirdi. Teknik arıza sebebiyle metro istasyonlarında oluşan kalabalık dolayısıyla insanlar ilerlemekte güçlük çekti.

TRAFİKTE YOĞUNLUK OLUŞTU

Ümraniye'de, Armağanevler, Çekmeköy ve Çarşı durakları da yolcu alımına kapatıldı. İstasyonu tahliye etmeleri yönünde anonslar yapılan yolcular bu duruma tepki gösterdi.

Arıza nedeniyle toplu taşıma ve metroyu kullanamayan kişilerin özel araçlarını tercih etmesi nedeniyle ana arterlerde trafik yoğunluğu oluştu. Üsküdar ve Ümraniye metro istasyonlarının çevresindeki yollarda sürücüler araçlarıyla güçlükle ilerledi.

Bazı yolcuların metro içindeki tünellerden yürüyerek, duraklara ulaşmasına ilişkin görüntüler sosyal medyadan da paylaşıldı. Toplu taşımada meydana gelen aksaklıklara tepki gösteren vatandaşlar sosyal medyadan şikayetlerini bildirdi.

METRO İSTANBUL SEFERLERİN NORMALE DÖNDÜĞÜNÜ DUYURDU

Teknik arızanın yaşandığı Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı ile ilgili Metro İstanbul'dan açıklama geldi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattımızda seferlerimiz yapılmaya başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

MURAT KURUM SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum da İstanbul'da yaşanan metro arızası ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Murat Kurum yaptığı açıklamada, "İstanbul, bu sabah da bildiğiniz gibi. Bozulan metrolar, işlerine gitmeye çalışan ancak yolculuğu çileye dönüşen İstanbullular. İstanbul’u bu beceriksizliğe teslim etmeyeceğiz. Nisanda kurtuluyoruz." ifadelerini kullandı.