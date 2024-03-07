Meteoroloji uyardı: Karla karışık yağmur... 7 mart hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değetlendirmelere göre, Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ege kıyılarında gök gürültülü sağanak, Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara(Bilecik hariç), Kıyı Ege, Karadeniz( Düzce ve Bolu hariç ) Doğu Anadolu( Malatya ve Elazığ hariç), Güney Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas çevreleri, Adana ve Osmaniye'nin güneyi ve Hatay'ın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ege kıyılarında gök gürültülü sağanak, Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
7 MART HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Bilecik hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- EDİRNE °C, 11°C
Çok bulutlu, ögle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
- KIRKLARELİ °C, 11°C
Çok bulutlu, ögle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Kıyı Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
- DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
- İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MUĞLA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Adana ve Osmaniye'nin güneyi ile Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra güneyi sağanak yağışlı
- ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
- HATAY °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batısı sağanak yağışlı
- MERSİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevrelerinin aralıklı yağmurlu yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
- KONYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
- SİVAS °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu ve bölge genelinin (Bolu ve Düzce hariç) yağmurlu, iç ve yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 12°C
Çok bulutlu
- DÜZCE °C, 14°C
Çok bulutlu
- SİNOP °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
- ZONGULDAK °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, iç ve yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- AMASYA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
- SAMSUN °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
- TOKAT °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
- TRABZON °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin (Malatya ve Elazığ hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurl ve kar yağışlı
- KARS °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurl ve kar yağışlı
- MALATYA °C, 12°C
Çok bulutlu
- VAN °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
- GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
- SİİRT °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
- ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu