İstanbul'da nargile yasağı! İstanbul Valisi resmen duyurdu...
İstanbul'da bazı alanlarda nargile içilmesi yasaklanıyor! İstanbul Valisi Davut Gül, konuyla ilgili açıklama yaparak yasağın detaylarını aktardı.
Milyonlarca insanın yaşadığı İstanbul'da, bazı alanlarda nargile içilmesi ile ilgili yasak geldi.
Konuyla ilgili İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.
Davut Gül, kentte plajlar, sahiller, ormanlar, mesire alanları ve parklarda nargile içilmesinin yasaklandığını bildirdi.
Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
- İstanbul'da plajlar, sahiller, ormanlar, mesire alanları ve parklarda nargile içilmesi yasaklanmıştır. Buraların dışındaki ruhsatlı nargile salonlarıyla ilgili bir kısıtlamaya gidilmemiştir.
İstanbul’da; plajlar,sahiller,ormanlar,mesire alanları ve parklarda nargile içilmesi yasaklanmıştır.— Davut GÜL (@gul_davut) July 5, 2023
Buraların dışındaki ruhsatlı nargile salonlarıyla ilgili bir kısıtlamaya gidilmemiştir.
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