İstanbul'da ormanlara girişler yasaklandı! İstanbul Valiliği duyurdu

İstanbul Valiliği, yaz aylarının gelmesi ve artan sıcaklıklar nedeniyle ormanlık alanlara girişler konusunda aldığı yeni kararı kamuoyuyla paylaştı.

Orman yangınlarının önlenmesi amacıyla İstanbul Valiliğinin aldığı karara göre, ormanlık alanlara girişler, 24 Haziran 2023­-15 Ekim 2023 tarihleri arasında yasaklandı.

Yapılan açıklamada, İstanbul İli sınırları dahilinde bazı piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanlarında piknik yapmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmanın serbest olduğu ifade edildi.

Bu alanlar dışında, ormanlık alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmak ise yasaklandı.