İstanbul'da sel felaketi! Ali Yerlikaya Arnavutköy'e geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sel felaketinin yaşandığı Arnavutköy'de. Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada ekiplerin gece boyu çalışmalara devam edeceğini belirtti.

İstanbul'da sel felaketi! Ali Yerlikaya Arnavutköy'e geldi
Editör: Uğur Çam
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da yaşanan sel felaketi sonrası bir açıklama yaptı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'da Arnavutköy'de AFAD Merkezi'ne geldiğini duyurdu. Yerlikaya ekiplerin gece boyu çalışmalara devam edeceğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

- İstanbul’da meydana gelen #sel ve su baskınları nedeniyle #Arnavutköy Kaymakamlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezindeyiz. Ekiplerimiz gece boyunca çalışmalarına devam edecek. Yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
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# İstanbul # içişleri bakanlığı # Ali Yerlikaya # istanbul # sel felaketi
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