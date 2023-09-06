İstanbul'da yağışlar ne kadar devam edecek? Meteoroloji Uzmanı'ndan önemli açıklama

İstanbul'da iki kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan sel felaketi sonrası İstanbul'da yağışların ne kadar devam edeceği merak konusu oldu. İstanbul'un bir çok ilçesinde vatandaşların zor anlar yaşamasına sebep olan yağışların ne kadar devam edeceğini Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir açıkladı. İşte Özdemir'in o açıklaması...

İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR NE KADAR DEVAM EDECEK?

A Haber'e katılan Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, İstanbul'da yağışların ne kadar devam edeceğiyle ilgili bir açıklama yaptı. Özdemir yaptığı açıklamada, yağışların cumartesi gününe kadar devam edeceğini belirtti. Yağışların aralıklarla ve yerel olarak, kuvvetli rüzgarla birlikte görüleceğini vurguladı. Özdemir şöyle konuştu:

- Şu anda maalesef çok kuvvetli yağışı aldık ama önümüzdeki bir kaç saat içerisinde kuvvetli yağış gözükmüyor. Bu demek değil ki bir daha olmayacak. Yağışlar cumartesi gününe kadar kuvvetli rüzgarla birlikte devam edecek. Tabi yerel olarak aralıklarla bunu görebiliriz. Bugün olduğu gibi sabah saatlerinde sadece İstanbul'un Karadeniz sahillerinde İstanbul'u yalayarak geçen bir sistem vardı. Ama akşam saatlerinde Karadeniz üzerinden gelen bir soğuk dalga maalesef kuvvetli bir yağış aldık. Bu yağışın da olumsuz etkilerini maalesef gördük.

METEOROLOJİ NE DEDİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin raporuna göre, yağışlar perşembe gününe kadar devam edecek. Perşembe gününden sonra İstanbul'da yağmur, yerini parçalı bulutlu havaya bırakıyor.