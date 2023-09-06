İstanbul'da bir ilçeyi daha sel vurdu! Eyüpsultan'da 4 büyükbaş hayvan telef oldu

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası Başakşehir, Arnavutköy, Küçükçekmece gibi ilçelerden sel meydana gelmişti. Sağanak yağış sonrası bir ilçe daha sele teslim oldu. Eyüpsultan’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle 100’e yakın büyükbaş hayvanın olduğu ahır, sular altında kaldı. Yaklaşık 1 metre yüksekliğe çıkan su baskınında, ahırda bulunan 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

BİR İLÇEYİ DAHA SEL VURDU

İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle başta Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi ve Küçükçekmece ilçelerinde hayat olumsuz yönde etkilendi. Birçok ev, sokak ve dükkanlar sular altında kaldı, dereler taştı arabalar suya gömüldü. Eyüpsultan’da da etkili olan sağanak yağış nedeniyle, Pirinççi Köyü’nde bulunan 100’e yakın büyükbaş hayvanın olduğu bir çiftlikte su baskını yaşandı. Su yüksekliğinin yaklaşık bir metreye çıktığı çiftlikte hayvanlar suların içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri uzun süre su tahliyesi yaptı. Yapılan su tahliyesinin ardından çiftlikte bulunan 100’e yakın büyükbaş hayvandan 4’ü yaşanan su baskınında telef oldu. Öte yandan çiftlikte sağ kalan hayvanlar tahliye edilirken çiftlikte maddi hasar meydana geldi.