Başakşehir'de AVM'yi su bastı! Vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı
Başakşehir'de bir AVM'yi sel bastı. Deposite Outlet Mall Alışveriş Merkezi'nin su basması sonucu vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Sel felaketinde şu ana kadar iki kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Başakşehir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Deposite Outlet Mall Alışveriş Merkezi'ni su bastı. İki kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde mahsur kalan vatandaşların kurtarılma çalışmalarına da başlandı.
BAŞAKŞEHİR'DE AVM'Yİ SU BASTI
Başakşehir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle ilçe olumsuz etkilendi. Birçok sokak, cadde ve işyerini su bastı. Su basan yerlerden biri de Deposite Outlet Mall Alışveriş Merkezi oldu. Alışveriş merkezinin içi suyla dolarken otoparka giriş alanı adeta göle döndü. Bazı vatandaşlar AVM'de mahsur kalırken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı