Başakşehir'de AVM'yi su bastı! Vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Başakşehir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Deposite Outlet Mall Alışveriş Merkezi'ni su bastı. İki kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde mahsur kalan vatandaşların kurtarılma çalışmalarına da başlandı.

BAŞAKŞEHİR'DE AVM'Yİ SU BASTI

Başakşehir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle ilçe olumsuz etkilendi. Birçok sokak, cadde ve işyerini su bastı. Su basan yerlerden biri de Deposite Outlet Mall Alışveriş Merkezi oldu. Alışveriş merkezinin içi suyla dolarken otoparka giriş alanı adeta göle döndü. Bazı vatandaşlar AVM'de mahsur kalırken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.