Halkalı'da selden mahsur kalanlar böyle kurtarıldı
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak yağış hayatı felç etti. Başakşehir ve Küçükçekmece'de yağışlar sele neden oldu. Bir çok vatandaş selde mahsur kaldı. Halkalı Gümrüğü'nde sel suları nedeniyle mahsur kalanların, botlar yardımıyla kurtarılma çalışmaları başladı.
İstanbul'da selden etkilenen bir çok vatandaş, bulunduğu yerde mahsur kaldı. Ekipler vatandaşların kurtarılması için çalışmalara başladı. İki kişinin yaşamını yitirdiği selden etkilenen Başakşehir ve Küçükçekmece'de hayat felç oldu.
HALKALI GÜMRÜĞÜNÜ SU BASTI
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Halkalı Gümrüğü'nde su baskınlarına neden oldu. Gümrük çalışanları ve işlemler için gümrükte bulanan şoförler, yükselen sular nedeniyle mahsur kaldı. Gümrük binalarına sığınan vatandaşlar, çatıya çıkarak yardım bekledi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, dalgıçlar ve iş makinesi sevk edildi. Mahsur kalanlar iş makinesi ve bot yardımıyla kurtarılmaya başlandı. Bölgede kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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