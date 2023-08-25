İstanbullular dikkat! İstanbul'da Fatih ilçesinde sular kesilecek! İSKİ duyurdu

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan bilgiye göre 25 Ağustos günü İstanbul'un hangi ilçelerinde su kesintisi olacak? Fatih'te sular ne zaman gelecek?

İstanbullular dikkat! İstanbul'da Fatih ilçesinde sular kesilecek! İSKİ duyurdu
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) yaptığı duyuruya göre İstanbul'un Fatih ilçesinde sular kesilecek. Fatih'te şebeke hattı arızası nedeniyle yapılan çalışmalar suyun kesilmesine neden olacak.

Peki İstanbul'da başka ilçelerde su kesintisi olacak mı? 

FATİH'TE SULAR NE ZAMAN GERİ GELECEK?

İstanbullular dikkat! İstanbul'da Fatih ilçesinde sular kesilecek! İSKİ duyurdu - Resim : 1

Su kesintisinin saat 10.00'a kadar devam etmesi bekleniyor. İSKİ başka bir ilçede su kesintisinin olmayacağını belirtiyor. Fatih'te Seyyid Ömer Mahallesi su kesintisinden 25.08.2023 saat 10.00'a kadar etkilenmeye devam edecek.

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