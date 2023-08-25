İstanbul barajlarında su gittikçe azalıyor, 2 haftada %3 azaldı! Su seviyeleri ne durumda? İSKİ açıkladı

Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'da su sorunu devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi barajların doluluk oranlarını duyurdu. Peki, 25 Ağustos itibariyle barajların doluluk oranı kaça düştü?

İstanbul barajlarında su gittikçe azalıyor, 2 haftada %3 azaldı! Su seviyeleri ne durumda? İSKİ açıkladı
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İstanbul'da baraj doluluk oranları İstanbululular tarafından takip edilen önemli başlıklardan biri. İnternette "İSKİ'nin baraj doluluk oranları" çok sık aranmaktadır. Küresel ısınmanın ve son zamanlarda devam eden yüksek sıcaklıkların etkisiyle İstanbul barajlarında su oranı gittikçe azalıyor. Barajların buharlaşma ile karşı karşıya olduğunu söyleyen uzmanlar artık İstanbul için uyarılarda bulunuyor. 

Peki İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) İstanbul'un ne kadar suyu kaldı? 

SON İKİ HAFTADA YÜZDE 3 ORANINDA AZALDI 

İstanbul barajlarında su gittikçe azalıyor, 2 haftada %3 azaldı! Su seviyeleri ne durumda? İSKİ açıkladı - Resim : 1

İstanbul'da barajların doluluk oranı %31,25'e inmiş durumda. İki hafta önce %34,49 oranında seyreden baraj doluluk oranları %3,24 oranında azaldı. Uzmanlar İstanbul barajlarında buharlaşma sorununa dikkat çekiyor. 

İstanbul'da barajlar alarm veriyor! Uzmanlar buharlaşma tehlikesine dikkat çekiyor!İstanbul'da barajlar alarm veriyor! Uzmanlar buharlaşma tehlikesine dikkat çekiyor!Yurt

 İstanbul barajlarında su gittikçe azalıyor, 2 haftada %3 azaldı! Su seviyeleri ne durumda? İSKİ açıkladı - Resim : 3

Giderek azalan su seviyeleri endişe yaratıyor. Peki, hangi barajda ne kadar su kaldı?

İSİM İSİM BARAJ DOLULUK ORANLARI

Alibey Barajı: %13,95

Büyükçekmece Barajı: %10,36

Darlık Barajı: % 45,73

Elmalı Barajı: %20,7

Istrancalar Barajı: %18,56

Kazandere Barajı: %9,45

Ömerli Barajı: %64,25

Pabuçdere Barajı: %4,22

Sazlıdere Barajı: %15,23

Terkos Barajı: %17,23

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