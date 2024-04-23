İtalya'da Filistin yanlısı öğrenciler, bilimsel işbirliği konferansını protesto etti!

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre, bir grup öğrenci, Torino'daki Valentino Kalesi'nde düzenlenen, sağ koalisyon iktidarından bakanların da katıldığı, "uzayda ve bilimsel alanda başka ülkelerle işbirliğine" yönelik konferansı protesto etti.

Öğrenciler, sabah saatlerinde ellerindeki Filistin bayraklarıyla "İsrail, Gazze'deki soykırımı durdursun" çağrısıyla konferansın yapıldığı yere yürümek isteyince güvenlik güçlerince engellendi. Polis ile göstericiler arasında zaman zaman arbede çıktı.

Öğrenciler, "Özgür Filistin" ve "Siyonistler üniversiteden dışarı" şeklinde slogan atarken, toplantıya katılan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Tarım Bakanı Francesco Lollobrigida, Çevre ve Enerji Güvenliği Bakanı Gilberto Pichetto Fratin ve Üniversitelerden Sorumlu Bakan Anna Maria Bernini'ye tepki gösterdi.

Bu arada, elinde Filistin Bayrağı olan bir gösterici, konferansın yapıldığı yere girmeyi başardı.

ÇIKAN OLAYLARDA 7 POLİS YARALANDI!

Başbakan Giorgia Meloni de sosyal medya platformlarından yaptığı paylaşımında, "Sosyal merkezlerin, bir başka kabul edilmez saldırısı karşısında güvenlik güçlerine dayanışmamı belirtiyorum. Bu sabah Torino'da şiddet yanlısı bir grup eylemcinin Valentino Kalesi yakınında polis kordonunu aşma girişimi sırasında 7 polis yaralandı. Yaşananları şiddetle kınıyorum. Devlet, vatandaşlarının özgürlüğünü ve güvenliğini koruyanların yanındadır." ifadelerini kullandı.

İtalya'da son dönemde, farklı kentlerdeki pek çok üniversitede öğrenciler, okullarının İsrail'le olan bilimsel işbirliği anlaşmalarını durdurmasına yönelik protesto eylemleri yapıyor.