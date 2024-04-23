Öğretmen atamalarıyla ilgili önemli gelişme! Bakan Yusuf Tekin açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Tekin, atama rakamlarının önümüzdeki hafta netleşeceğini belirtti.

Öğretmen atamalarıyla ilgili önemli gelişme! Bakan Yusuf Tekin açıkladı
Öğretmen atamalarıyla ilgili büyük gelişme! Bakan Yusuf Tekin açıkladı
Editör: Uğur Çam
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada öğretmen atamalarına ilişkin bilgi verdi. Bakan Tekin, açıklamasında önümüzdeki hafta sayının ve branşların netleşeceğini aktardı. KPSS 2023 puanıyla atamaların yapılacağını aktaran Bakan Tekin, müfredat üzerine çalışmaların da devam ettiğini aktardı.

ÖĞRETMEN ATAMALARI İLE İLGİLİ AYRINTILAR ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BELLİ OLACAK

Bakan Yusuf Tekin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Atamaları KPSS 2023 puanıyla yapacağız. Muhtemelen önümüzdeki hafta sayılar ve branşlar belli olacak." 

Bakan Tekin, açıklamasının devamında müfredatla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi. Sürecin devam ettiğini aktaran Bakan, diğer ülkelerin müfredatlarını incelediklerini ve müfredat yoğunluğunu o ülkelerin seviyesine getirmeye çalıştıklarını aktardı.

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# yusuf tekin # Milli Eğitim Bakanı
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