Meclis'te 23 Nisan kutlamaları! Yeni Anayasa mesajları verildi

Devlet erkânı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti. Başkentte kutlamaların ikinci adresi de Türk devriminin karargâhı olan Birinci Meclis oldu.

"Farklı siyasi partiler ile ülkemizin geleceği için tartışacağız. Mavi Vatanı, Yeşil Vatanı da misakı milli sınırları içinde kabul edeceğiz."

Buralardaki törenlerin ardından mevcut Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de 23 Nisan Özel Oturumu yapıldı. Açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni Anayasa mesajları verdi.

"Kapsayıcı sivil anayasa yapılması TBMM’nin öncelikli ödevlerinden birisidir. Hemen 23 Nisan haftasından sonra önce partilerle yapacağımız temasla bu süreci başlatmayı düşünüyoruz. Arkasından da STK, üniversitelerin hukuk camiasının fikri olan herkesin bu sürece katkı vermesini temenni ediyorum."

Kurtulmuş’un Anayasa açıklamasına Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç ve İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta olumlu yanıt verdi. DEM Partili Oruç, “Halkların inançlarına saygılı bir Anayasa ihtiyacımız var” derken İyi Partili Usta, uzlaşı için gerekli katkıyı sunmaya hazır olduklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise son Anayasa değişikliğinin yapıldığı döneme dikkat çekti.

"Yasama yetkisinin münhasıran Parlamentoda olmasını ortadan kaldıran bir anayasa değişikliği, maalesef OHAL şartlarında müzakere edilmiş ve OHAL şartlarında referanduma sunulmuştur. Bu ülkeyi Atatürk önderliğinde Meclis’in demokrasiye inancı kurtarmıştı. Şimdi ise Meclis’in demokrasiyi kurtarmasına ihtiyacı vardır. Bunun ilk aşaması milletin kararına tercihine seçimine saygı duymaktır."

Özel oturumda Ak Parti adına konuşan Ak Grup Başkanı Abdullah Güler’in ise gündemi İsrail’in Gazze saldırıları oldu. Güler, “Bu zulüm karşısında topyekûn mücadele içinde olmalıyız” dedi.

MHP adına konuşan Grup Başkanvekili Erkan Akçay da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin demokratik bir yapı olduğunu savundu. Akçay, “Türkiye yeni sistem ile siyasi prangalarından kurtulmuştur” ifadelerini kullandı.