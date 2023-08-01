İyi Parti televizyon kuruyor! İyi Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu açıkladı

İyi Parti'nin televizyon kurma çalışması içinde olduğu iddiaları kamuoyunda dillendiriliyordu. TV100 ekranlarına konuk olan İyi Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, iddiaların doğru olup olmadığı sorusunu yanıtladı. Hatipoğlu bu iddiaların doğru olduğunu onayladı.

İYİ PARTİ TELEVİZYON KURUYOR

Hatipoğlu, Gazeteci Barış Yarkadaş'ın kendisine yönelttiği, "Geride bıraktığımız günlerde Sayın Akşener ile görüştünüz mü? Sayın Akşener size, 'Bir televizyona ihtiyacımız var, bir televizyon kuralım' deyip '5 milletvekiliyle bu konuda bir çalışma yapın. Siz benim için 5 özel milletvekilisiniz' dedi mi?" sorusunu yanıtladı. Hatipoğlu iddiaların kısmen doğru olduğunu belirterek şunları söyledi: