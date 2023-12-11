İyi Parti'de Kriz! Gündem Ümit Dikbayır

İyi Parti’de eski milletvekili Ümit Dikbayır’ın açıklamaları partinin gündeminde tartışılmaya devam ediyor. İyi Parti Meclis Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Dikbayır hakkındaki ithamlara inanmadığını açıkladı.

İyi Parti'de Kriz! Gündem Ümit Dikbayır
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Dervişoğlu, Dikbayır’ın kamuoyuyla paylaştığı iddiaları ise “fevri çıkışlar” olarak değerlendirdi.

Eski İyi Parti Milletvekili Ümit Dikbayır’ın açıklamaları parti yönetiminde görüş ayrılıklarına neden oldu.

Kamuoyuyla paylaştığı iddialar üzerine hakkında ihraç kararı verilen eski İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Müsavat Dervişoğlu’nun da gündemindeydi.

Bir televizyon programına konuk olan İyi Parti Meclis Grup Başkanvekili Musavat Dervişoğlu, Dikbayır’a yöneltilen suçlamalara inanmadığını söyledi.

Dervişoğlu, Dikbayır’ın iddialarını da “fevri bir çıkış” olarak değerlendirdi.

Ümit Dikbayır ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu iftiraları atanlar hala aynı koltuklarda oturmaya devam ediyorlar mı?” sorusunu sordu.

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