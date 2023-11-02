İYİ Partili İdris Nebi Hatipoğlu İstifa Etti

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, derin görüş ayrılıkları yaşadığını belirterek partisinden istifa etti.

Hatipoğlu, istifasını sosyal medya hesabından duyurdu. Mesajında, "İyi Parti ile Genel Seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım. Parti içi istişare sürecimizin sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i de bilgilendirerek İyi Parti'den istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hatipoğlu, daha önce yerel seçimlerde AK Parti’yi destekleyeceğini açıklamıştı.