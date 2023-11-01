Akşener'den Gazze Açıklaması! Hamas'ın Netenyahu'ya Hizmet Ettiğini Öne Sürdü

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, Siyonist İsrail-Filistin çatışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Akşener, Hamas'ı terör örgütü olarak niteledi. Akşener, İsrail saldırganlığına karşı Gazze'yi savunan Hamas'ın "Netanyahu'nun kirli ajandasına hizmet ettiğini" öne sürdü. Akşener, konuşmasında şunları belirtti:

- Hamas'ın terör saldırısı da İsrail toplumuna korku saldığı gibi Netanyahu'ya da gözü dönmüş gaddarlığını sergileyeceği bir bahaneyi hediye etmiştir. Hamas’ın sivilleri katleden eylemleri, Filistin'in uluslararası hukuktan doğan, haklarını gölgelemiş, Netanyahu'nun kirli ajandasına hizmet ederek en büyük darbeyi Filistin halkına vurmuştur. Hamas'ı Filistin'i temsil eden, meşru bir siyasi yapı olarak tanımlamak Filistin hükümetini yok saymaktır. Hamas'ı Filistin'in yegane temsilcisi görmek Filistinli sivilleri, dünyaya terörist olarak göstermeyi hedefleyen Netanyahu'nun, insanlık dışı tezlerine dolaylı destek vermektir.