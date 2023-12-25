İzmir Barosundan Skandal Bildiri

İzmir Barosu 12 şehit haberinin ardından yayımladığı bildiriyle terör örgütü PKK’yı değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin terörle mücadele stratejisini hedef aldı. Baro yönetimine İzmirli avukatlardan tepki geldi. Avukat Bülent Karagöz, "baro yönetimi açıklamasıyla kamuya düşmanlık yapıyor" dedi.

Editör: Özgür Doğu Saymaz

İzmir Barosu PKK saldırısı yerine Türk Devletinin terörle mücadele stratejisini hedef aldı. 12 mehmetçiğin şehit olduğu saldırının ardından Baro yönetimi skandal bir bildiriyi yayımladı.

İzmir Barosu avukatlarından Bülent Karagöz, yönetimi kınadı. “Yapılan açıklama Amerikan emperyalizmine ediyor” dedi.

İzmir Barosu yönetiminin FETÖ ve PKK ile kader birliği içinde olduğunu vurgulayan Karagöz, bu açıklamanın kamuya düşmanlık olduğunu söyledi.

Türkiye’nin terörle mücadele stratejisini hedef alan bildiriye eski Baro Yöneticisi Avukat Nuriye Kadan da sert tepki gösterdi. Bu yönetim “Vatan Savaşını hedef almaktadır" dedi.

İzmir Barosu yönetiminin “sabıkalı” olduğunu belirten Kadan, yapılan açıklamayı Şehit Polis Fethi Seki’ne hançer olarak yorumladı.

Kadan ve Karagöz İzmir Baro Yönetimini istifaya davet etti.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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