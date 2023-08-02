İzmir'de metro grevi sona erdi! Metro emekçisini memnun etmeyen sözleşmeye imza atıldı

İzmir’in toplu ulaşımında önemli bir yer alan metro ve tramvayda grev sona erdi. Toplu iş sözleşmesi, İzmir Büyükşehir Belediyesini temsil eden Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası ile işçiyi temsil eden Demiryol-İş Sendikası arasında imzalandı.

Atılan imzaya göre işçilerin ücretleri 4 grup halinde toplandı. Birinci ve ikinci grup günlük yevmiye brüt 640 TL, üçüncü grup 570 TL, dördüncü grup ise 550 TL oldu. Kök ücretin yükselmesini bekleyen işçileri, bu rakamlar memnun etmedi.

Emekçilerin aldıkları net ücret aylık ikramiyesiz 23 bin lira ile 25 bin lira arasında değişiyor. Bu rakamlarla metro emekçileri, kamuda çalışan aynı iş kolundaki bir işçiyle aynı ücretleri alamamış oldu.

Geçen dönem toplu iş sözleşmesi Tunç Soyer’in de katılımıyla bayram havasında imza altına alınmıştı. Ancak bu sefer öyle olmadı. Emekçiler, toplu iş sözleşmesinin imzalandığını ve grevin sonlandığını Tunç Soyer’in attığı tweet ile öğrendi.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER METRO İŞÇİLERİNİ KOVULMAKLA TEHDİT ETTİ

Ulusal Kanal’ın ulaştığı bilgiye göre Belediye ve Metro A.Ş. üst yöneticileri işçileri grev devam ederse işten kovmakla tehdit etti. Demiryol-İş Sendikasının da bu durum karşısında tepkisiz kaldığı öğrenildi.

İş riski yüksek olan metro ve tramvay sürücüleri diğer çalışanlar arasında yeni sözleşmeye göre ücret makası daraldı. İşçiler bu duruma tepkili.