Japon Deprem Uzmanından Beklenen Marmara Depremi'yle İlgili Açıklama! Gemlik Körfezi'ndeki Deprem Fay Hattını Rahatlattı Mı?

Deprem ülkesi olan Türkiye'de, deprem denince akla gelen ilk bölgelerden biri Marmara Bölgesi. 17 Ağustos 1999 depreminden sonra İstanbul'da da olması beklenen büyük deprem ile ilgili uzmanlardan çeşitli açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Son olarak, yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü Mühendislik Fakültesinde düzenlenen "Türkiye'de deprem gerçeği" konferansında konuştu. Olası Marmara depremi ile ilgili açıklamalarda bulunan Moriwaki, depreme karşı dikkatli ve duyarlı olunması gerektiğini söyledi.

Marmara Bölgesi'nde Büyük Deprem Olacak Mı?

Japon uzman Moriwaki, Türkiye'deki depremlerle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Türkiye'de en büyük depremin 1939'da Erzincan'da 7.9 şiddetinde yaşandığını ifade eden Moriwaki, Türkiye'deki depremlerin domino taşı gibi sıra sıra gittiğini kaydetti. Türkiye'de çok sayıda deprem meydana geldiğini dile getiren Moriwaki, depremde yumuşak zeminlerdeki yapıların daha çabuk yıkıldığını belirtti.

Moriwaki, üç hafta önce Bursa açıklarında Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5.1'lik deprem ile ilgili de konuştu. Söz konusu depremin düşünülenin aksine fay hattını rahatlatmadığını vurgulayan Moriwaki, "Marmara'da 7 şiddetinde deprem beklenirken 5 şiddetinde oldu, arada 2 fark var. Beklenenden bin kat daha küçük, halen orada güç var. Fazla rahatlamadı." dedi.

Türkiye'nin deprem ülkesi olduğuna dikkat çeken Moriwaki, depremden korkulmaması gerektiğinin altını çizdi. Depremde halen binalardan atlayıp hayatını kaybeden insanların olduğunu dile getiren Moriwaki, "Türkiye’de depreme karşı eğitim yeterince yok. Japonya’da anaokulunda eğitim başlıyor. Ben 32 yıl önce Türkiye'ye geldiğimde ‘aman depremi çocuklar duymasın’ deniliyordu. Çocuklara depremi oyun gibi anlatarak eğitmeliyiz." dedi.