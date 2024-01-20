Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosunda faciadan dönüldü! Sondaj metro tüneline girdi

Sözcü'nün haberine göre Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattında akıl almaz bir olay yaşandı. Metro güzergahı üzerinde yapılan bir sondaj çalışması, metro tünelinin tavanını delerek tünele girdi. Bir inşaat firması tarafından yapılan sondajın girdiği tünelde şans eseri elektrikler kesildi. Metro hatlarının çalışamaması faciayı önceldi. Seferler tek yönlü olarak durduruldu.