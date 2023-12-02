Kahramanlar Operasyonunda 88 Şüpheli Yakalandı

Bitlis merkezli "Kahramanlar" operasyonunda 9 ilde. 113 adrese baskın düzenlendi. Operasyonda 88 şüpheli yakalandı.

Kahramanlar Operasyonunda 88 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terörle mücadelenin hız kesmeden devam ettiğini vurguladı. Bitlis merkezli 9 ilde 113 adrese "Kahramanlar" operasyonu düzenlendiğini belirten Yerlikaya 88 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

- Bitlis Valiliğimiz ve Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı, Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı tarafından Bitlis merkezli Van, Siirt, İstanbul, Mersin, Muğla, Adana, Mardin ve Düzce olmak üzere toplam 113 adrese yönelik yapılan Kahramanlar operasyonlarında 88 şüpheli şahıs yakalandı. Bu şahısların Bölücü Terör Örgütüne üye oldukları, BTÖ’ye yardım ve yataklık ettikleri, terörizme finansman sağladıkları tespit edildi.

Yapılan operasyonlarda; 5 adet AK 47 tüfeği, 7 adet ruhsatsız tabanca, 18 adet ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda örgütsel yayın ele geçirildi.

Kaynak: TRT Haber

# Kahramanlar # bitlis # operasyon
Çok Okunanlar
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne Göre Hangi İllerde Deprem Oldu?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne Göre Hangi İllerde Deprem Oldu?
Meteorolojiye Göre Yağmur Yerini Rüzgara Bıraktı
Meteorolojiye Göre Yağmur Yerini Rüzgara Bıraktı
İstanbul'da Dev Asayiş Uygulaması!
İstanbul'da Dev Asayiş Uygulaması!
Kahramanlar Operasyonunda 88 Şüpheli Yakalandı
Kahramanlar Operasyonunda 88 Şüpheli Yakalandı
Maltepe'de İş Yerinde Yangın!
Maltepe'de İş Yerinde Yangın!
Öne Çıkanlar Sefa Reis Belgeseli! | Genç Fenerbahçeliler Tribün Lideri Sefa Kalya | Ulusal Kanal Sefa Reis Belgeseli! | Genç Fenerbahçeliler Tribün Lideri Sefa Kalya | Ulusal Kanal Fenerbahçe'ye Norveçli Kanat: Kristoffer Velde! Fenerbahçe'ye Norveçli Kanat: Kristoffer Velde!