Kahramanmaraş’ta Kayıp Kadın Evinin Yakınlarında Bulundu

Kahramanmaraş’ta kayıp bir kadın, Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen arama çalışmalarında evinin ilerisindeki mezrada bulundu. Elde edilen bilgilere göre...

Kahramanmaraş’ta Kayıp Kadın Evinin Yakınlarında Bulundu
Kayıp Kadın Evinin Yakınlarındaki Mezrada Bulundu!
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Kahramanmaraş’ta kayıp bir kadın, evinin 5 kilometre ilerisindeki mezrada bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Andırın ilçesinde 15 Kasım’da kayıp olduğu bildirilen C.K. (56) isimli kadın, İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen arama faaliyeti neticesinde evinin yaklaşık 5 kilometre ilerisindeki mezrada bulundu. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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