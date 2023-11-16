Kahramanmaraş’ta Kayıp Kadın Evinin Yakınlarında Bulundu
Kahramanmaraş’ta kayıp bir kadın, Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen arama çalışmalarında evinin ilerisindeki mezrada bulundu. Elde edilen bilgilere göre...
Kahramanmaraş’ta kayıp bir kadın, evinin 5 kilometre ilerisindeki mezrada bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Andırın ilçesinde 15 Kasım’da kayıp olduğu bildirilen C.K. (56) isimli kadın, İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen arama faaliyeti neticesinde evinin yaklaşık 5 kilometre ilerisindeki mezrada bulundu. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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