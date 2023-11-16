Antalya'da Yaban Keçisi Avı İhbarı Yapıldı!

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaban keçisi avladıkları öne sürülen 2 kişiye, 320 bin lira cezası kesildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Değirmendere Mahallesi'nde yaban keçisi avlandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Şahıslara Ceza Kesildi

Bölgede çalışma yapan ekipler, 1 yaban keçisinin vurulduğunu, 1 yaban keçisinin ise parçalanmış olduğunu belirledi. Bununla ilgili B.Ş. ve M.Ç. yakalandı.

Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği yaban keçilerini avladığı tespit edilen B.Ş ve M.Ç'ye 320 bin lira ceza kesti.