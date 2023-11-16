Erzurum Ticaret Borsası'nda Tereyağının Kilogramı 217,80 Lirayı Gördü
Erzurum Ticaret Borsası'nda işlem gören ürünlerin fiyatları belli oldu. Ürünlerin fiyatları ne kadar? Kaç TL'ye satıldı?
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı 217,80 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Büyükbaş et
|Kg
|284,00
|500,00
|294,86
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|217,80
|217,80
|217,80
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|123,00
|123,00
|123,00
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Kaynak: Anadolu Ajansı