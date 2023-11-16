Erzurum Ticaret Borsası'nda Tereyağının Kilogramı 217,80 Lirayı Gördü

Erzurum Ticaret Borsası'nda işlem gören ürünlerin fiyatları belli oldu. Ürünlerin fiyatları ne kadar? Kaç TL'ye satıldı?

Erzurum Ticaret Borsası'nda Tereyağının Kilogramı 217,80 Lirayı Gördü
Serbest Piyasa Tereyağının Fiyatı 217,80 Liraya Satıldı!
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Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı 217,80 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ
Büyükbaş et Kg 284,00 500,00 294,86 HTS
Tereyağı Kg 217,80 217,80 217,80 HTS
Yağlı peynir Kg 123,00 123,00 123,00 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Erzurum Ticaret Borsası # tereyağı # büyükbaş
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