Çayırova Zabıtası'dan Market Denetimi: "İşletme Ruhsatları Kontrol Edildi"

Çayırova zabıta ekipleri market denetimlerine hiç ara vermeden devam ediyor. Marketlerde oluşabilecek raf ile kasa arasındaki fiyat farklılıklarının önüne geçilmesi adına işletmelerde...

Çayırova Zabıtası'dan Market Denetimi: "İşletme Ruhsatları Kontrol Edildi"
Zabıta Market Denetimine Ara Vermeden Devam Ediyor!
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Çayırova’da marketlerde raf ile kasa fiyatları arasında oluşabilecek farklılıkların önüne geçilmesi amacıyla zabıta ekipleri denetim yapıyor.

Ruhsat Kontrolü Yapıldı

Çayırova zabıtası, market denetimlerine ara vermeden devam ediyor. İlçede bulunan tüm marketlerde denetimlerini sıklaştıran ekipler, raf ile kasa fiyatı, işletme ruhsatı kontrolü yapıyor. Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, girdikleri markette belirlenen kalemlerde ürünlerin raf fiyatlarına baktıktan sonra, kasadaki fiyatlarla karşılaştırıyor. Aynı zamanda marketlerin işletme ruhsatlarındaki bilgilerde incelemeye alınıyor. Fiş ve ruhsat denetimlerinin ardından tespit edilen aksaklık varsa, ilgili uyarılar ve tutanak işlemleri yapılıyor. Düzenli aralıklarla gerçekleştirilen denetimler sayesinde raf ile kasa fiyatları arasında oluşabilecek farklılıkların önüne geçilmesi ve Çayırovalı tüketicilerin korunması amaçlanıyor. Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ilgili konularda şikayetleri oluşması durumunda belediyenin Whatsapp Çözüm Hattı’na bildirmelerini istedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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