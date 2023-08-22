Kamu emekçilerine zam için üçüncü görüşme başladı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve yetkili sendikaların genel başkanları 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına geldi.

Kamu emekçilerine zam için üçüncü görüşme başladı
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Yaklaşık 4 milyon kamu emekçisi ve 2,5 milyon kamu emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç, müzakere aşamasının sona ermesine saatler kala devam ediyor.

Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen arasında gün boyu dolaylı süren görüşmelerin ardından, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve yetkili sendikaların genel başkanları, üçüncü görüşme için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına geldi.

Memur-Sen heyeti ile Kamu İşveren Heyeti'nin, sözleşmenin genelini ilgilendiren zam teklifi başta olmak üzere hizmet kollarına ait talepleri son kez müzakere edeceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı # memur sen
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