Kaşar Peynirde Büyük Tehlike! Marketten Aldığı Gibi Çöpe Attı

Eskişehir’de bir vatandaş, marketten sipariş ettiği kaşar peynirinin içinden siyah bir cisim çıkmasıyla hayrete düştü. Kaşar peynirdeki bu tehlike vatandaşları korkuttu.

Kaşar Peynirde Büyük Tehlike! Marketten Aldığı Gibi Çöpe Attı
Kaşar Peynirde Büyük Tehlike! Marketten Aldığı Gibi Çöpe Attı
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Eskişehir’de bir vatandaşın marketten aldığı kaşar peynirinin içinden siyah bir cisim çıktı. Abdul S. isimli vatandaş geçtiğimiz günlerde bir marketin internet sitesi üzerinden kaşar peyniri sipariş etti. Mağdur vatandaş yaşadığı bu durumu sosyal medyadan paylaştı.

Kaşar Peynirde Büyük Tehlike!

Eve getirilen poşetteki kaşar peynirinin kabını açan vatandaş, daha sonra peyniri kestiğinde siyah bir cisimle karşı karşıya kaldı. Cismin ne olduğunu anlamakta zorluk çeken Abdul S. marketin müşteri hizmetleri hattını aradı. Mağdur vatandaş yaşadığı durumu müşteri hizmetleri çalışanlarına anlatarak sorunun çözülmesini talep etti. Peyniri çöpe atan adam sosyal medya üzerinden de diğer vatandaşları uyardı. Kaşar peynirin yanı sıra tüm ürünlere dikkat edilerek tüketilmesini tavsiye etti. 

Kaşar Peynirdeki büyük tehlike

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# Eskişehir # kaşar peyniri
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