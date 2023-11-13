Kasım Ayı İndirimlerine Dikkat! Alışveriş Yaparken Nelere Dikkat Etmeli?

Kasım ayı geldi markaların 'indirim' adı altında pazarlama kampanyaları başladı. Tüketiciler ihtiyaçlarını daha ucuza karşılamak için çeşitli alışveriş siteleri ve mağazalara yöneldi.

Süper, şahane, efsane cuma olarak ifade edilen kampanya döneminde büyük indirimler yapılacak gibi tanıtımlar yapılıyor. Ama gerçekten indirim var mı?

Efsane indirim günlerinde satılan bir bilgisayar... Fiyatı ise 40 bin 999 lira, tüketici bu ürünü aldı ama indirim günü sonrası bilgisayarın fiyatı 200 lira daha düştü.

Ticaret Bakanlığı yanıltıcı indirim kampanyaları için tüketicileri uyarıyor. Peki mağdur olmamak için neler yapmalıyız. Uzmanlar dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.