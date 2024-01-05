Kayseri'de FETÖ Operasyonunda 5 Şüpheli Tutuklandı
Kayseri'de düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye yönelik operasyonda, aralarında ihraç kamu personeli ile müteahhitlerin bulunduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.