Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Kuruldu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde 'Kentsel Dönüşüm Başkanlığı' kuruldu. Karar Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile duyuruldu.
Beklenen Marmara depremine ilişkin kentsel dönüşümü hızlandırma adımlarına bir yenisi daha eklendi. Türkiye'de yapı stokunun yenilenmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde 'Kentsel Dönüşüm Başkanlığı' oluşturuldu.
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Kuruldu
Karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın altında ise; Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğü olmak üzere 3 ayrı genel müdürlük oluşturuldu. Bakan Mehmet Özhaseki, bu başkanlık ile birlikte kentsel dönüşüm çalışmalarının çok daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütüleceğini söyledi.
- Bir genel müdürlüğümüz sadece Marmara Bölgesi’ndeki kentsel dönüşüm sürecini yürütecek, diğer genel müdürlüğümüz ise Marmara dışında kalan bölgelerdeki çalışmalara yönelecek. Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğümüz ise taşınmazları tespit, planlama ve değerleme işlemlerini gerçekleştirerek kentsel dönüşüm sürecine kaynak oluşturacak. Geliştirdiğimiz modelle hazineye mali bir yük oluşturmadan güçlü şehirler hazırlayacağız.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi