Beklenen Marmara depremine ilişkin kentsel dönüşümü hızlandırma adımlarına bir yenisi daha eklendi. Türkiye'de yapı stokunun yenilenmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde 'Kentsel Dönüşüm Başkanlığı' oluşturuldu.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Kuruldu

Karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın altında ise; Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğü olmak üzere 3 ayrı genel müdürlük oluşturuldu. Bakan Mehmet Özhaseki, bu başkanlık ile birlikte kentsel dönüşüm çalışmalarının çok daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütüleceğini söyledi.