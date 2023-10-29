Keşiş Dağları'ndaki Atatürk Portresi Yenilendi

Erzincan'da 3 bin askerle 41 yıl önce Keşiş Dağları'nda yapılan dev Atatürk portresi yenilendi. Keşiş Dağları'nda 41 yıldır sergilenen portrenin, zaman zaman toprak üzerine yapılan geçici makyajlarla, bakım ve onarımı yapılıyor.

Keşiş Dağları'ndaki Atatürk Portresi Yenilendi
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Keşiş Dağları'ndaki Atatürk portresi yenilendi. Vatani görevini 1982'de Erzincan'da yerine getiren ressam Mustafa Aydemir, silah arkadaşıyla Keşiş Dağları eteğindeki Işıkpınar mevkisinde 7 bin 500 metrekare alanda 600 ton taş, 210 ton harç ve 200 ton boya kullanarak 176 metre uzunlukta Atatürk portresi yaptı.

Keşiş Dağları'nda 41 yıldır sergilenen portrenin, zaman zaman toprak üzerine yapılan geçici makyajlarla, bakım ve onarımı yapılıyor.

Aydemir, bu yıl da Erzincan Valiliği ve Erzincan Belediye Başkanlığı tarafından sağlanan şantiye desteğin yanı sıra İstanbul'dan hayırsever iş insanlarının maddi katkısıyla yenileme çalışmasına tekrar başladı.

Aydemir, yaklaşık 2 aylık çalışmayla portreyi çelik betonarmeyle yenileyerek Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne yetiştirdi.

Ressam Mustafa Aydemir, portreyi, kendisini vatanına, milletine ve atasına adayan 3 bin askerle 1982'de yaptığını söyledi.

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# Erzincan # atatürk portresi
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