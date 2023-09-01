Kira uyuşmazlıklarında yeni dönem başladı!

Kiralardaki fahiş artışlar nedeniyle ev sahibi ve kiracı arasında yaşanan anlaşmazlıklar arttı.

Yargı yükününün hafifletmemesi amacıyla 28 Mart’ta Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yasalaşan kiralarda arabulucu formülüyle birlikte taraflar artık ilk olarak mahkemenin değil, arabulucuların yolunu tutacak.

Arabuluculuk düzenlemesinin kapsamı ise oldukça geniş.

Kiracı-ev sahibi uyuşmazlığı, araba, tarla, eşya, hatta kiralık gelinlik gibi anlaşmazlıklarda da arabuluculuk yöntemine başvurulabilecek.

En geç 4 hafta içinde uzlaşma sağlanılmaması durumunda kiracı veya ev sahibi yargı yolunu tutabilecek.

Mahkemede davayı kaybeden taraf arabuluculuk ücretini ödemekle yükümlü olacak.

Zorunlu arabulucu formülüyle son dönemde yaşanan kiracı-ev sahibi anlaşmazlıklarının sona erdirilmesi hedefleniyor.