Kırıkkale'de kuraklık yerini sağanak yağışa bıraktı!

Meteoroloji uyarmıştı. Kırıkkale için yaptığı "sarı kod" uyarısının ardından Kırıkkale'de akşam saatlerinde sağanak yağış etkisini gösterdi.

Kentte uzun süren kuraklık döneminin ardından etkili olan kuvvetli yağış etkili oldu.

Kırıkkale-Ankara, Kırıkkale-Kayseri ve Konya karayollarında sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Kent merkezinde ise bir anda bastıran yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Vatandaşlar şemsiyeleri ile yağmurdan korunmaya çalıştı. Kimi vatandaşlar ise yağmurdan sığınacak yer aradı.

Kentte yaklaşık yarım saat süren sağanak, ekili tarım arazilerine can suyu oldu.