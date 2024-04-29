Kırıkkale'de kuraklık yerini sağanak yağışa bıraktı!

Son günlerde kuraklığın etkili olduğu Kırıkkale'de kuraklığın yerini sağanak yağış aldı.

Kırıkkale'de kuraklık yerini sağanak yağışa bıraktı!
Editör: Metehan Gül

Meteoroloji uyarmıştı. Kırıkkale için yaptığı "sarı kod" uyarısının ardından Kırıkkale'de akşam saatlerinde sağanak yağış etkisini gösterdi.

Kentte uzun süren kuraklık döneminin ardından etkili olan kuvvetli yağış etkili oldu. 

Kırıkkale-Ankara, Kırıkkale-Kayseri ve Konya karayollarında sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Kent merkezinde ise bir anda bastıran yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Vatandaşlar şemsiyeleri ile yağmurdan korunmaya çalıştı. Kimi vatandaşlar ise yağmurdan sığınacak yer aradı.

Kentte yaklaşık yarım saat süren sağanak, ekili tarım arazilerine can suyu oldu.

Kırıkkale'de kuraklık yerini sağanak yağışa bıraktı! - Resim : 1

Yeni müfredat tartışmaları beraberinde getirdi! "Yöntemler açık belirtilmeli"Yeni müfredat tartışmaları beraberinde getirdi! "Yöntemler açık belirtilmeli"Eğitim
Siyasette Amedspor tartışması! Özgür Özel'in mesajına MHP'den tepki geldiSiyasette Amedspor tartışması! Özgür Özel'in mesajına MHP'den tepki geldiSiyaset

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Hava durumu # kırıkkale # Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Çok Okunanlar
Dolar 25 TL mi olacak? Ünlü ekonomist şaşırttı
Dolar 25 TL mi olacak? Ünlü ekonomist şaşırttı
Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş tarih verdi...
Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş tarih verdi...
Naci Görür o il için 7 üzerinde deprem uyarısı yaptı! AFAD harekete geçti
Naci Görür o il için 7 üzerinde deprem uyarısı yaptı! AFAD harekete geçti
Şampiyonluğu kesinleşmeyen Amedspor'u şampiyonmuş gibi kutladılar!
Şampiyonluğu kesinleşmeyen Amedspor'u şampiyonmuş gibi kutladılar!
DEM Partili Belediye Başkanı partisinden istifa etti: Atatürk ve Cumhurbaşkanımıza...
DEM Partili Belediye Başkanı partisinden istifa etti: Atatürk ve Cumhurbaşkanımıza...
Öne Çıkanlar Çin Devlet Başkanı ABD'yi küçük düşürdü | ULUSAL HABER Çin Devlet Başkanı ABD'yi küçük düşürdü | ULUSAL HABER Kut'ül Amare Zaferi'nin 108. yıl dönümü! Çanakkale'den sonra ikinci en büyük zafer! Kut'ül Amare Zaferi'nin 108. yıl dönümü! Çanakkale'den sonra ikinci en büyük zafer!