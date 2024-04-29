Yeni müfredat tartışmaları beraberinde getirdi! "Yöntemler açık belirtilmeli"

Yeni müfredat taslağı tartışmalara neden oldu. Taslakta, eğitim sistemine yönelik köklü değişiklikler bulunmadığı belirtildi.

"Türkiye Yüzyılı Maarif modeli gibi iddialı bir isim verdiğini görüyoruz ancak baktığımız zaman köklü bir değişim olmadığını görüyoruz. Yeni bir eğitim modeli olmaktan çok bir güncelleme çalışması olduğunu tespit ettik."

Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredat taslağında yer alan bilgilere göre eğitim sistemi beceri temelli bir plan doğrultusunda ilerleyecek. Ancak buna yönelik yöntem müfredatta yer almadı.

"Yani diyelim 8. Sınıf öğrencisiyse liseye geçtiğinde bir üst kademeye hangi yöntemle geçecek üniversite son sınıftaki öğrenci üniversiteye geçeceği zaman hangi yöntemle geçecek bununla ilgili net bir programa rastlamıyoruz. Nelerin hedeflendiği nasıl bir içerikte bu kişiliğin öğrencilere kazandırılacağı net olarak ortaya konulmuyor."

Eğitimciler yeni eğitim-öğretim programında hedeflenen kazanımların soyut olduğunu söyledi. Ayrıca programın incelenmesi için verilen sürenin azlığından şikayetçiler.

"Her dersin yaklaşık 300 sayfalık programı var. Yön çizmek, öneri getirmek için de bir haftalık sürenin çok az olduğunu belirtmek istiyorum."

Ancak müfredatta ilk kez mavi vatan ve gök vatan kavramlarının yer almasıysa önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.