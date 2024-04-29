Yeni müfredat tartışmaları beraberinde getirdi! "Yöntemler açık belirtilmeli"

Beceri temelli öğretim yöntemine geçiş aşaması soyut bulundu. Eğitimciler görüş bildirmek için tanınan 1 haftalık sürenin az olduğunu söyledi. Ancak müfredatta ilk kez yer alacak olan mavi vatan ve gök vatan kavramlarının önemine de dikkat çekildi.

Yeni müfredat taslağı tartışmalara neden oldu. Taslakta, eğitim sistemine yönelik köklü değişiklikler bulunmadığı belirtildi.

"Türkiye Yüzyılı Maarif modeli gibi iddialı bir isim verdiğini görüyoruz ancak baktığımız zaman köklü bir değişim olmadığını görüyoruz. Yeni bir eğitim modeli olmaktan çok bir güncelleme çalışması olduğunu tespit ettik."

Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredat taslağında yer alan bilgilere göre eğitim sistemi beceri temelli bir plan doğrultusunda ilerleyecek. Ancak buna yönelik yöntem müfredatta yer almadı.

"Yani diyelim 8. Sınıf öğrencisiyse liseye geçtiğinde bir üst kademeye hangi yöntemle geçecek üniversite son sınıftaki öğrenci üniversiteye geçeceği zaman hangi yöntemle geçecek bununla ilgili net bir programa rastlamıyoruz. Nelerin hedeflendiği nasıl bir içerikte bu kişiliğin öğrencilere kazandırılacağı net olarak ortaya konulmuyor."

Eğitimciler yeni eğitim-öğretim programında hedeflenen kazanımların soyut olduğunu söyledi. Ayrıca programın incelenmesi için verilen sürenin azlığından şikayetçiler.

"Her dersin yaklaşık 300 sayfalık programı var. Yön çizmek, öneri getirmek için de bir haftalık sürenin çok az olduğunu belirtmek istiyorum."

Ancak müfredatta ilk kez mavi vatan ve gök vatan kavramlarının yer almasıysa önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

"Türkiye'nin mavi Vatan doktorinin kavratılması bağlamında bir gelecek tasarrufu olması bağlamında mavi vatanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurucu lideri Sayın Rauf Denktaş'ın ders kitaplarında yer alacak olması çok önemli."
Milli Eğitim Bakanlığı'nın “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” yayınlandıMilli Eğitim Bakanlığı'nın “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” yayınlandıYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# yeni müfredat # milli eğitim bakanlığı # Mavi Vatan
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