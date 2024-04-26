Milli Eğitim Bakanlığı'nın “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” yayınlandı

12 yıllık eğitim -öğretimin her aşamasını kapsayan “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” yayınlandı.

Yeni müfredat çalışmasının taslağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kamuoyunun değerlendirmesine sunuldu. Taslak hakkında görüşler “gorusoneri.meb.gov.tr” adresinden paylaşılabilecek. 1 hafta sonraysa yeni müfredat son şeklini alacak.

ERDEM-DEĞER-EYLEM

Yeni eğitim modeli "erdem-değer-eylem", "eğilimler" , "beceriler", "Zamansal Bütünlük", "Ontolojik Bütünlük", "Epistomolojik Bütünlük" ve "Aksiyolojik Bütünlük" olmak üzere 7 ana unsur üzerine kuruldu. Bu unsurlarla vatansever, sağlıklı, ahlaklı ve üretken bir öğrenci profili yaratmak amaçlandı.



Taslakta en dikkat çeken noktalardan biri de erdem-değer-eylem unsuru oldu. Vatanseverlik, Aile Bütünlüğü, Yardımseverlik, Özgürlük kavramları en ayrıntılı şeklinde işlenen değerler arasında girdi.

Ders alanlarına özgü beceriler de belirlendi. Matematik'te 5, Sosyal Bilimler'de 17, Fen Bilimleri'nde 13 alan becerisi saptandı. Türkçe'nin zenginliğinin nesilden nesile aktarılması hedeflendi. Müfredatta konu ve içeriğe yönelik yüzde 35 oranında sadeleştirme yapıldı. Buna göre 12'inci sınıf lise Matematik programından integral çıkarıldı. Ancak limit, türev konuları daha kapsamlı şekilde ele alınacak.

MAVİ VATAN EKLENDİ

Aynı zamanda Coğrafya dersinin müfredatına "Mavi Vatan" da eklendi. Güvenlikten ticarete Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlere dair bakış açısı kazandırma planlandı.



Ancak müfredatın genel hatları soyut bulundu. Uzmanlar, belirlenen felsefi temellerin nasıl kazandırılacağının somutlaştırılması gerektiğini vurguladı. Bu müfredatın uygulayıcısı olan öğretmenlerin gelişimi üzerine de durulması gerektiğinin altı çizildi. Süreç içerisinde öğretmenlere yönelik çalışmaların yapılmasının şart olduğu kaydedildi.