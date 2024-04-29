Siyasette Amedspor tartışması! Özgür Özel'in mesajına MHP'den tepki geldi

Amedspor'un Süper Lig'e yükselme yolunda önemli avantaj elde etmesinin ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Amedspor'u tebrik mesajı yayınlamıştı. O mesaj siyasetin gündemine oturdu. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Özel'e tepki gösterdi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Amedspor’u tebrik ettiği mesajla ilgili olarak açıklama yaptı. Ersoy, Özel’in "TFF 2. Lig'de şampiyon olarak 1. Lig’e yükselen Amedspor'u tebrik ediyor, yeni sezonda kulübe başarılar diliyorum" şeklindeki mesajına şöyle tepki gösterdi:

"2. Lig'den 1. Lig'e çıkan bu zamana kadar onlarca futbol kulübü varken ve hiçbirisini bu zamana kadar kutlamamışken neden bu kulübü tebrik etme gereği duydunuz? İsmi mi size çok yakın geldi? Yoksa bu takımın taraftarı mısınız?"

TFF 2.Lig'de şampiyon olarak 1. Lig’e yükselen Amedspor'u tebrik ediyor, yeni sezonda kulübe başarılar diliyorum. pic.twitter.com/8jUdZVrKax — Özgür Özel (@eczozgurozel) April 29, 2024