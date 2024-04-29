Siyasette Amedspor tartışması! Özgür Özel'in mesajına MHP'den tepki geldi

Siyasette Amedspor tartışması başladı. Özgür Özel'in Amedspor'u tebrik mesajı yayınlamasına MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy tepki gösterdi.

Siyasette Amedspor tartışması! Özgür Özel'in mesajına MHP'den tepki geldi
Siyasette Amedspor tartışması! Özgür Özel'in mesajına MHP'den tepki geldi
Editör: Uğur Çam

Amedspor'un Süper Lig'e yükselme yolunda önemli avantaj elde etmesinin ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Amedspor'u tebrik mesajı yayınlamıştı. O mesaj siyasetin gündemine oturdu. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Özel'e tepki gösterdi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Amedspor’u tebrik ettiği mesajla ilgili olarak açıklama yaptı. Ersoy, Özel’in "TFF 2. Lig'de şampiyon olarak 1. Lig’e yükselen Amedspor'u tebrik ediyor, yeni sezonda kulübe başarılar diliyorum" şeklindeki mesajına şöyle tepki gösterdi:

"2. Lig'den 1. Lig'e çıkan bu zamana kadar onlarca futbol kulübü varken ve hiçbirisini bu zamana kadar kutlamamışken neden bu kulübü tebrik etme gereği duydunuz? İsmi mi size çok yakın geldi? Yoksa bu takımın taraftarı mısınız?"
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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