Kırmızı Bültenle Aranıyordu İstanbul'da Yakalandı! İşte Kritik Operasyonun Detayları

Yurt genelinde suçlulara yönelik güvenlik güçlerinin geniş kapsamlı operasyonları tüm kararlılığıyla sürüyor. Son olarak İstanbul'da önemli bir operasyona imza atıldı. Megakentte düzenlenen Kafes-19 Operasyonu ile ilgili detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Kırmızı Bültenle Aranan Suçlu Yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Bakan Ali Yerlikaya paylaşımında, uyuşturucu tacirleri, terör örgütleri, göçmen kaçakçıları ve organize suç örgütleriyle mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Ali Yerlikaya açıklamasında, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ile Hudut Kapıları Şube müdürlüklerince müşterek çalışmalar yapıldığını belirtti.

Ali Yerlikaya, "Hakkında İnterpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan yabancı uyruklu Muhuannad Aloqlah'ın İstanbul Esenler'de kaldığı ev tespit edildi. Düzenlenen Kafes-19 operasyonuyla yakalandı." bilgisini verdi.

Operasyonu düzenleyen polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız." ifadesini kullandı.