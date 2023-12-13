Şehit Asker İçin Tören Düzenlendi! Şehidin Naaşı Ankara'ya Uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir için Şırnak'ta tören düzenlendi. 23. Piyade Tümen Komutanlığında gerçekleştirilen törenin ardından şehidin naaşı hava yoluyla Ankara'ya uğurlandı.

Şehit Asker İçin Tören Düzenlendi! Şehidin Naaşı Ankara'ya Uğurlandı
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıda Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'in şehit olduğunu duyurmuştu.

Şehit asker Eril Alperen Emir için Şırnak'ta 23. Piyade Tümen Komutanlığında tören düzenlendi. Törende, şehit Emir'in Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu.

Törenin ardından şehidin cenazesi ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürülerek hava yoluyla Ankara'ya uğurlandı.

Basına kapalı gerçekleştirilen törene, Şırnak Valisi Cevdet Atay, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, vali yardımcıları Ahmet Kavanoz, Hasan Hüseyin Alpaslan ve Talha Altuntaş, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut ve askerler katıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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