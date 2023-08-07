Kocaeli'de patlama! TMO silosunda patlama meydana geldi

Kocaeli'de oldukça şiddetli bir patlama meydana geldi. Şehrin birçok noktasından hissedilen ve büyük bir korkuya neden olan patlama Derince Limanı'nda yaşandı.

Sahil kesiminde saat 14.40 sıralarında Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda patlama gerçekleşti.

Patlamanın ardından bölgeyi yoğun bir duman ve toz bulutu kapladı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlama sesi Körfez'in birçok kesiminden de duyuldu.

KOCAELİ'DEKİ PATLAMA SONRASI İLK AÇIKLAMALAR GELDİ

TMO silosunda yaşanan patlama sonrası Vali Seddar Yavuz'dan da açıklama geldi. Seddar Yavuz, "Bütün arama kurtarma ekiplerini yönlendirdik. Yaralılar olduğu yönünde bilgi var. Ben de bölgeye seyir halindeyim." dedi.

PATLAMA NEDEN GERÇEKLEŞTİ?

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yaptığı son açıklamada, TMO silosundaki patlamanın tahıl tozu sıkışmasından kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

Seddar Yavuz ayrıca, patlamada yaralananların sayısının 10'a yükseldiğini açıkladı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de olay yerinde yaptığı açıklamada, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydederek şunları söyledi:

- Şu anda yaralıları tespit edip hastaneye ulaştırmakla meşgulüz. İncelemeler yapılıyor, elimizde tam net bilgiler yok ama yaralı 3-4 arkadaşımızı hastaneye gönderdik. Ekiplerimizle olayı takip ediyoruz.