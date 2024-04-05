Köstebek-3 operasyonunda yakalandılar! İsrail istihbaratına bilgi aktarmışlar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İsrail istihbarat unsurlarına bilgi aktardığı tespit edilen 8 şüphelinin "Köstebek-3 Operasyonu'nda gözaltına alındığını, bunlardan 2'sinin tutuklandığını bildirdi.

Köstebek-3 operasyonunda yakalandılar! İsrail istihbaratına bilgi aktarmışlar

Ali Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce casusluk faaliyetlerine yönelik çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Casusların, Türkiye'deki kişi ve şirketler hakkında derledikleri bilgileri İsrail istihbarat unsurlarına aktardıklarının belirlendiğini bildiren Yerlikaya, bu casusluk faaliyetlerini gerçekleştirenlere yönelik düzenlenen Köstebek-3 Operasyonu'nda 8 kişinin yakalandığını aktardı.

Gözaltına alınanlardan 2'sinin tutuklandığını, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildiğini duyuran Yerlikaya, "Ülkemiz sınırları içinde milli birlik ve beraberliğimize karşı yürütülmek istenen casusluk faaliyetlerine asla izin vermeyeceğiz. Takipteyiz." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığını, MİT mensuplarını ve polisi tebrik etti.Köstebek-3 operasyonunda yakalandılar! İsrail istihbaratına bilgi aktarmışlar - Resim : 1

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# Ali Yerlikaya # MİT # köstebek
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