Samsun'da bayram öncesi denetim! Zabıtalar fahiş fiyat kontrolü yaptı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı nedeniyle vatandaşların yoğun alışveriş yaptığı noktalarda denetimlerini artırdı.

Samsun'da bayram öncesi denetim! Zabıtalar fahiş fiyat kontrolü yaptı
Editör: Metehan Gül

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, rutin denetimlerini Ramazan bayramı nedeniyle sıklaştırdı. Yaklaşan bayram nedeniyle şeker, çikolata ürünlerinin alışverişinde artış olurken, denetimde bulunan ekipler market raflarındaki ürünlerin gramajı, son kullanma tarihleri ve fiyat etiketlerini inceledi.

Samsun'da bayram öncesi denetim! Zabıtalar fahiş fiyat kontrolü yaptı - Resim : 1

Ürünlerin etiket fiyatlarını tek tek yazan ekipler, daha sonra kasa fiyatlarıyla karşılaştırdı. Denetimlerde, tespit edilen eksiklikler ve yapılması gerekenler hakkında işletmeler bilgilendirilerek gerekli idari işlem uygulandı.

Görevli Zabıta Komiseri İlkay Şen, “Ekiplerimizle birlikte şehrimizin genelinde denetimler yapmaktayız. Özellikle marketlerde fiyat etiketi, reyon ile kasa arasındaki fiyat farkı gibi durumlara bakıyoruz. Bunla ilgili olumsuzluk tespit ettiğimiz durumlarda 6502 sayılı Tüketici Koruma Kanunu’na göre tutanak tutup cezai işlem uyguluyoruz. 2023 yılında 2 bin 952 tane market denetlenip 194 tutanak tanzim edilmiştir. Özellikle bayram öncesi marketlerde şeker ve çikolata ürünlerinde sıkı bir denetim yapıyoruz. Burada amacımız tüketicilerimizi korumak." dedi. 

Samsun'da bayram öncesi denetim! Zabıtalar fahiş fiyat kontrolü yaptı - Resim : 2

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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