Beşiktaş'ta gece kulübündeki yangına ilişkin 11 şüpheli adliyeye sevk edildi!

Beşiktaş'ta gece kulübünde çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Beşiktaş'ta gece kulübündeki yangına ilişkin 11 şüpheli adliyeye sevk edildi!
Editör: Metehan Gül
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Beşiktaş'ta tadilatta olan gece kulübünde çıkan, 29 kişinin öldüğü yangında gözaltına alınan işletme müdürü ve iş yerinin ortaklarının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Gece kulübündeki yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.

GÖZALTINA ALINAN MOBİLYACI SERBEST BIRAKILMIŞTI 

Çalışmalar kapsamında iş yeri teknik servis sorumlusu İ.B, iş kazasından suç kaydı bulunan sahne yapımı firması sahibi D.Ç ve sahne yapımı teknik servis firması sahibi S.Ç. de gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# gece klubü # beşiktaş # yangın
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