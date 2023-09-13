LGBT dayatmasına dur demek için mitinge!

Türkiye'de artan LGBT dayatmasına karşı aileler mücadeleyi büyütüyor. Büyük Aile Platformu 17 Eylül saat 15.00’da İstanbul Saraçhane Meydanında buluşacak. Büyük buluşma için Cumhuriyet Kadınları Derneği sahaya indi ve vatandaşa mitinge katılma çağrısı yaptı.

LGBT dayatmasına dur demek için mitinge!
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Büyük Aile Platformu, insanı yıkıma uğratan, çocuklarımızı ve gençlerimizi tehdit eden, aileyi hedef alan LGBT dayatmasına karşı mitinge hazırlanıyor. 100'ü aşkın demokratik kitle örgütünün katılımcı olduğu buluşmaya Cumhuriyet Kadınları Derneği de çağrı yaptı. CKD Genel Başkanı Tulin Oygür,'aileyi, milleti, devleti koruma' vurgusu yaptı.

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LGBT DAYATMASINA DUR DEMEK İÇİN MİTİNGE!

LGBT dayatmasına dur demek için mitinge! - Resim : 2
17 Eylül'de Saraçhane'de yapılacak buluşmada sanat, bilim ve spor dünyasından da isimler yer alacak.
Öte yandan CKD Fatih Şubesi de sahaya çıktı. Vatandaş'a 'LGBT dayatmasına Dur DE! yazılı afişleri dağıttı. 17 Eylül saat 15.00'daki mitinge genç, yaşlı, çocuk ve her kesimden vatandaş katılabilecek.

 

# lgbt # saraçhane # miting
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