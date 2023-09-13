Nusaybin'de trafik kazası: 1 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücü yaralandı. Olay yerine, çevredekilerin haber vermesi üzerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Nusaybin'de trafik kazası: 1 yaralı
Nusaybin'de trafik kazası
Editör: Süleyman Daban
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre kaza, Kışla Mahallesi Cumhuriyet caddesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Yurt # Nusaybin # trafik kazası
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