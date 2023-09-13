İki kişinin hayatını kaybettiği feci kazada iki arkadaş son yolculuğuna uğurlandı

Uşak’ta motosiklet ile kamyonetin çarpıştığı ve iki kişinin hayatını kaybettiği kazada gözaltına alınan kamyonet sürücüsü tutuklandı.

İki kişinin hayatını kaybettiği feci kazada iki arkadaş son yolculuğuna uğurlandı
İki kişinin hayatını kaybettiği feci kazada iki arkadaş son yolculuğuna uğurlandı
Editör: Süleyman Daban
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Kaza, Uşak-Ulubey yolu üzerinde Orhan Dengiz Bulvarı - Mehmet Tevfik Çamcı sokak kesişiminde meydana geldi. Burak Alsay (28), kontrolündeki 10 AIE 994 plakalı motosiklet Orhan Dengiz Bulvarı üzerinde seyir halindeyken Mehmet Tevfik Çamcı Sokağı’ndan çıkan A.I. (54) idaresindeki 64 ACV 168 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan sürücü ve yolcu konumunda bulunan İlyas Çakın (27) yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri, polis ve tedbir amaçlı itfaiye sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, Burak Alsay, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine, İlyas Çakın ise kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Alsay ve Çakın hayatını kaybetti. Olay yerinde gözaltına alınan kamyonet sürücüsü A.I, emniyetteki işlemlerinden ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaçak kazıya suç üstü baskınKaçak kazıya suç üstü baskınYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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